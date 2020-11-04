Yargıtay ile ilgili kritik karar! Kapatıldı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi sonucunda 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 13. Ceza Dairesinin 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesinin 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesinin 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesinin ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.