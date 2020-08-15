CHP Kurultayı'ndan sonra harekete geçen ve parti kuracağı iddiaları güçlenen Muharrem İnce'nin ardından bir hamle de Mustafa Sarıgül'den geldi.

SARIGÜL PARTİ KURUYOR

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı yapan Muharrem İnce, yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı.

Daha önce Şişli Belediye Başkanlığı görevini de yapan Mustafa Sarıgül, siyasi parti kurmak için girişimlere başladı. Hürriyet'in haberine göre Sarıgül'ün kuracağı partinin genel merkezi için 7 katlı, 14 bin metrelik bina seçildi. Sarıgül'ün yeni parti açıklamasını Şırnak ziyaretinde yapacağı ifade edildi.

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.