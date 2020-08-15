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    • 15.08.2020 18:51
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    Son dakika: paramparça! de parti kuruyor...

    Kurultayı'ndan sonra harekete geçen ve parti kuracağı iddiaları güçlenen 'nin ardından bir hamle de 'den geldi. Daha yapan Mustafa Sarıgül, parti kurma kararı aldı.

    CHP paramparça!

    Kurultayı'ndan sonra harekete geçen ve parti kuracağı iddiaları güçlenen 'nin ardından bir hamle de 'den geldi.

    SARIGÜL PARTİ KURUYOR
    Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı yapan Muharrem İnce, yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı.
    Daha önce görevini de yapan Mustafa Sarıgül, siyasi parti kurmak için girişimlere başladı. Hürriyet'in haberine göre Sarıgül'ün kuracağı partinin genel merkezi için 7 katlı, 14 bin metrelik bina seçildi. Sarıgül'ün yeni parti açıklamasını ziyaretinde yapacağı ifade edildi.

    Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP paramparça! Mustafa Sarıgül de parti kuruyor...
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