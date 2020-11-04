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    • 04.11.2020 11:06
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    Çevre ve Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak

    Çevre ve Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. , ", ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım." açıklamasında bulundu. Kurum, " en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

    TOKİ 1 ay içinde başlayacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

    Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



    Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

    Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir.



    Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.

    17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek.



    TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz.

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    Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı.
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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak