65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası ne kadar?

ÇANKIRI

Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı. Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."