Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun akademisyenler, özel sektör kuruluş temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin de içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı çalışma grubu ile aylardır yürüttüğü çalışmaların ardından, Türkiye'nin stratejik alanlardaki krizlere karşı izlemesi gereken politikalara dair belirlenen beş ana başlığın içinde pandemiyle birlikte öne çıkan ilaç ve aşı çalışmaları ile tıbbi cihaz konuları da yer aldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye, dünyada ortaya çıkabilecek yeni krizler için senaryolarını tamamladı ve bertaraf edebilmek için mücadele edilmesi gereken konuları belirledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, olası kriz senaryolarını ve bu krizlerden Türkiye'nin en az hasarla çıkması için gerekli yol haritaları ile politikaları hazırladı" denildi.

5 ÇALIŞMA GRUBU, 80 UZMAN İLE HEDEF "DIŞA BAĞIMLILIK SIFIRA İNECEK"

Akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve kamu yetkililerinden oluşan uzman ekipler tarafından hazırlanan ve her biri yüzlerce sayfadan oluşan çalışmaların, beş ana başlıkta toplandığı vurgulanan açıklamada, "Gıda Arz Güvenliği, Biyogüvenlik, Siber Güvenlik, Tıbbi Cihaz, İlaç ve Aşı" konularının öne çıktığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"İçinde bulunduğumuz yılın Nisan ayında başlayan çalışmaların amacı, Kovid-19 salgını da dikkate alınarak, gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik, tıbbi cihaz ile ilaç ve aşı alanlarında Türkiye'deki ihtiyaçları tespit etmek ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığı sıfıra indirmektir. Bu amaçla Türkiye'deki yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluş temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin de içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçişle birlikte, geçmişte bu alanlardaki tekil ihtiyaçlara odaklanan dağınık yapıdaki rol ve sorumluluklarda düzenlemeler yapılarak dağınıklığa son verilmesine yönelik iyileştirmeler de öneriler arasında yer aldı. Ayrıca, ulusal boyutta kurumlar arası koordinasyon, eşgüdüm, süreklilik ve takibinden sorumlu üst yapıların kurulması da öneriler arasında yer aldı."

ÇALIŞMALARI SALGIN TETİKLESE DE ÇIKTILARI HER ALANDA ETKİLİ OLACAK

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bu çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

'Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu titizlikle inceleyerek, ülkemiz açısından tehdit ve fırsatları teker teker ortaya koyduk. Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklandık. Salgın, tıbbi cihaz, ilaç ve aşı ile biyogüvenlik alanlarıyla doğrudan; gıda arz güvenliği ve siber güvenlik alanlarıyla da dolaylı olarak etkileşim halindedir. Bu alanların her birine ayrı ayrı odaklanarak kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştirdik. Çalışmalarımızı Kovid-19 salgını tetiklemekle birlikte, çıktıları itibarıyla Kovid-19 ile sınırlı olmayan ve tüm teknoloji ve yenilik ekosistemini etkileyecek önerilerimiz bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile bu yılın Mayıs ayında başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Çıktılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın makamına arz edilmiştir.''

TARIM VE GIDADA TEKNOLOJİ TABANLI DİJİTAL UYGULAMALAR YAYGINLAŞACAK