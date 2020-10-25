



İYİ BİLGİ

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK



- Bakan Koca, ilk aşamada yan etkisinin daha az olacağını düşündüğü yani daha güvenli bulduğu Çin menşeili "CoronaVac" ile işe başlamayı düşünüyor. Gerekli anlaşmaları da yapmış. Her şey açık ve net. Geriye de sadece aşının son bir defa daha değerlendirilmesi kalmış. Ben kendi adıma biraz da risk alarak müjdemi vereyim: Bence bu iş bitmiş. 5 milyon doz Çin kökenli koronavirüs aşısı aralıkta devreye girecek. Arkasından da 5'er milyon dozluk yeni uygulamaların başlayacağı anlaşılıyor. Yani ocak ve şubat aylarında da aşılama çalışmaları devam edecek. Bütün mesele kasım sonuna gelindiğinde, beklentiler doğrultusunda "aşı ile sağlanan bağışıklık düzeyinin ve güvenlik meselesinin yeterli olduğuna dair verilerin" elde edilmesinde. Durum böyle olursa aralık başında düğmeye basılabilir. Yani bakanlık da süreci izleyen bilim heyeti de meseleyi sağlama alıyor. Diğer yandan Rus aşısı için de iletişim kurulmuş durumda, görüşmeler devam ediyor.

GÜZEL HABER

MUHİTTİN BÖCEK'TEN İYİ HABERLER VAR



Sağlık Bakanı'nın günlük radarındaki vazgeçilmezlerden biri de Antalya'nın sempatik ve sevilen Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu. Bakan, sık sık başkanın oğluyla görüşüyor ama tedavi edildiği hastane ile her gün temas halinde. Görüşmemizde diyabeti ve astımı nedeniyle hastalığı atlatmakta zorlanan Antalya Belediye Başkanı'nın iyileşme sürecine girdiğini de söyledi. Haydi Muhittin Başkan senden de inşallah iyi haberler bekliyoruz.

SORULAR VE YANITLARI

'ANKARA'YI NASIL DÜŞÜRDÜYSEK İSTANBUL'U DA HALLEDECEĞİZ'



SORU 1: SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı'nın sadece bizdeki değil Avrupa'daki rakamları da endişeyle izlediği anlaşılıyor. Bakan, "Şu anda salgının merkez üssü Avrupa oldu" diyor. Bize gelince Anadolu'dan da İstanbul'dan da endişeleri var. İkinci bir dalga değilse de büyükçe bir 2'nci pikin kış aylarında devreye girmesinden çekiniyor. Bu nedenle tedbirler konusunda son derece ciddi. "Tedbir!" diyor başka bir şey demiyor.

SORU 2: PEKİ İSTANBUL NASIL?

Bakanın İstanbul, daha doğrusu Marmara havzası için de endişeli olduğunu gördüm. Ama "Ankara'yı nasıl kontrol altına aldıysak, Anadolu'da farklı bölgelerde filizlenen pikleri nasıl bastırdıysak İstanbul'u da öyle halledeceğiz" diyor. Dün itibarıyla karargâhını İstanbul'a taşıdı. Kendi beyin takımını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sık sık bir araya getirecekti. Ancak İmamoğlu koronavirüs olduğu için karantinada olacak. Görüşmeler İmamoğlu'nun yetkilendirdiği bir isimle yapılacak. Bakanın en az çarşambaya kadar İstanbul'da kalacağı, gücünü İstanbul'a yoğunlaştıracağı anlaşılıyor. Çalışmalar valiliğin, büyükşehir belediyesinin ve kolluk kuvvetlerinin de katılacağı "bir takım çalışması"na dönüştürülecek. Filyasyon ekiplerinin sayısı artacak, tarama testlerine hız verilecek. Yani İstanbul'daki bu ciddi dalgalanmanın Ankara'da olduğu gibi süratle baskı altına alınmaya çalışılacağı anlaşılıyor. Dr. Koca bu aşamada özellikle İstanbul halkından ciddi fedakârlık ve katılım bekliyor.