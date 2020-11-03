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    • 04.11.2020 00:20
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    Bakan Koca'dan testi pozitif çıkanlara uyarısı: Temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın

    , yeni tip testi pozitif çıkanlara uyarıda bulundu. Koca yaptığı uyarıda, " ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan koronaya yakalananlara uyarı

    , yeni tip testi pozitif çıkanlara uyarıda bulundu.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

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    Haberler Güncel Bakan Koca'dan koronavirüs testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı: Temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın