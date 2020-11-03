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    • 03.11.2020 11:57
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    Son dakika: lideri 'den 'na " üzerinden siyasi istismar" tepkisi

    Son dakika haberi... Genel Başkanı , " ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." dedi.

    Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na deprem üzerinden siyasi istismar tepkisi

    Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında lideri Kemal ve çevresine ağır sözlerle yüklendi.

    DEPREM ÜZERİNDEN SİYASİ İSTİSMAR
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." dedi.



    ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALIDIR
    Bahçeli, "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "deprem üzerinden siyasi istismar" tepkisi