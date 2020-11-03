MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresine ağır sözlerle yüklendi.



DEPREM ÜZERİNDEN SİYASİ İSTİSMAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." dedi.







ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALIDIR

Bahçeli, "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" açıklamasında bulundu.