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    ve Prof. Dr. hayatını kaybetti

    ve ve Havalimanı İşletmecisi 'su 'nun babası hayatını kaybetti. Samsunlu'nun cenazesi 'da toprağa verilecek.

    DHA
    Eski bakan hayatını kaybetti

    ve Prof. Dr. 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    İGA CEO'SUNUN BABASI
    83 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 'su 'nun babası olan Ahmet Samsunlu'nun cenazesi memleketi 'da aile kabristanında toprağa verilecek.

    AHMET SAMSUNLU KİMDİR?
    Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

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