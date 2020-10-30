İzmir'deki 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan vatandaşları çıkarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuşken CHP'li Gürsel Tekin attığı skandal tweetle gündemin odak noktası oldu.





Gürsel Tekin Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı... Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." idiasına yer verdi.









YALANI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Gürsel Tekin'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Kaymakamlık ve Kızılay binasının sağlam olduğu, Adalet Sarayı'nda ise hafif çatlaklar olduğu açıklandı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tekin'in skandal tweetine sosyal medyadan tepki yağdı... İşte o tweetlerden bazıları...









