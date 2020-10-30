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    • 30.10.2020 18:18
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    'li 'den depremi üzerinden provokasyon! Millet can derdindeyken yalanlarla hükümeti hedef aldı

    Son dakika haberi... 'de 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul milletvekili , deprem üzerinden yalanlarla dolu provokatif bir paylaşımda bulundu. Tekin, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı... Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." iddiasında bulundu. Gürsel Tekin'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Kaymakamlık ve Kızılay binasının sağlam olduğu, Adalet Sarayı'nda ise hafif çatlaklar olduğu açıklandı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.

    Deprem üzerinden provokasyon yapan Gürsel Tekin'e tepki yağdı!

    'deki 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan vatandaşları çıkarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuşken 'li attığı skandal tweetle gündemin odak noktası oldu.

    Gürsel Tekin Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı... Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." idiasına yer verdi.




    YALANI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI
    Gürsel Tekin'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Kaymakamlık ve Kızılay binasının sağlam olduğu, Adalet Sarayı'nda ise hafif çatlaklar olduğu açıklandı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Tekin'in skandal tweetine sosyal medyadan tepki yağdı... İşte o tweetlerden bazıları...




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    Haberler Güncel CHP'li Gürsel Tekin'den İzmir depremi üzerinden provokasyon! Millet can derdindeyken yalanlarla hükümeti hedef aldı