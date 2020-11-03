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    • 03.11.2020 07:04
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    SON DAKİKA: Jandarmadan ve silah operasyonu

    Son dakika haberine göre, 'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında ve silah ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
    'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında ve silah ele geçirildi.

    Samsun İl ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Doğanca Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve bahçesinde narkotik dedektör köpeği "Tumba" ile yapılan aramada 50 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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