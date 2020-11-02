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    • 03.11.2020 06:49
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    SON DAKİKA: 'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

    Son dakika haberine göre, ’in Bayraklı ilçesinde de ilk iki katının çökmesiyle yan yatan 'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7’ye ulaştı.

    Enkazdan acı haber geldi!

    'in Bayraklı ilçesinde de ilk iki katının çökmesiyle yan yatan 'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'ye ulaştı.





    İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

    GECE BOYUNCA 7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
    Bu arada dün akşam saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'ye ulaştı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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