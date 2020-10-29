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    • 29.10.2020 11:51
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    'da operasyonu!

    'da tarafından tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda narkotik köpekleri Rona ve Hektor'un da kullanıldığı aramalarda, 36 gram satışa hazır metamfetamin, 15 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

    'da polisin düzenlediği operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik'te O.K. ve S.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

    Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evine dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda, O.K. ve S.E. yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüphelilere ait ev ve araçlarda narkotik köpekleri Rona ve Hektor'un da kullanıldığı aramalarda, 36 gram satışa hazır metamfetamin, 15 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonu!