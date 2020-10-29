Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik'te O.K. ve S.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evine dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda, O.K. ve S.E. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda narkotik köpekleri Rona ve Hektor'un da kullanıldığı aramalarda, 36 gram satışa hazır metamfetamin, 15 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.