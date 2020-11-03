Seher Dereli Perinçek kimdir? Elif Perinçek annesi Seher Perinçek kimdir, kurtarıldı mı?

Seher Perinçek kimdir? Elif Perinçek annesi Seher Dereli Perinçek kimdir? Seher Perinçek kurtarıldı mı? Enkaz altında verdiği yaşam mücadelesini kazanan minik Elif'in kurtarılması büyük sevince yol açmıştı. Minik Elif'in annesi Seher Perinçek kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Seher Perinçek kurtuldu mu?
SEHER PERİNÇEK KİMDİR?
Seher Dereli Perinçek, 1982 yılında Aydın'da dünyaya geldi. 2000 yılında Aydın Lisesi'nden mezun olan Seher Dereli Perinçek, 2004 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı anda Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Lisansını da devam ettiren Seher Dereli Perinçek, 2004 yılında Ege Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmaya başladı.
2014 yılına kadar doktorasını tamamlayan Seher Dereli Perinçek, 2014 yılının ardından Doçentlik için çalışmalarını gerçekleştirerek bu unvanı elde etmiştir.
Seher Perinçek, Bornova'daki Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu'nda görevini sürdürmektedir.
SEHER PERİNÇEK KURTARILDI MI?
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 4 çocuğuyla mahsur kalan Seher Dereli Perinçek ile ikiz çocukları Elzem ve Ezel Perinçek, yaklaşık 23 saat sonra yaralı kurtarıldı.