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    • 30.10.2020 08:53
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    Son dakika: 'da operasyonu: Çok sayıda yabancıya gözaltı

    Son dakika haberine göre 'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    DEAŞ'a ağır darbe: 16 yabancıya gözaltında

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



    Operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.



    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.



    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda yabancıya gözaltı