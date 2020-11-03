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    • 03.11.2020 18:08
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    'den acı haber! den 26 saat sonra altından çıkarılan hayatını kaybetti

    'den minik Elif ve Ayda'nın umutlandıran haberlerinin gelmesinin ardından bu kez de üzücü bir haber geldi. İzmir'deki den 26 saat sonra altından çıkarılan yaşamını yitirdi.

    AA

    İzmir'den minik Elif ve Ayda'nın umutlandıran haberlerinin gelmesinin ardından bu kez de üzücü bir haber geldi.

    İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

    Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

    EN KAZ ALTINDA KALMIŞTI
    Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

    Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

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    Haberler Güncel İzmir'den acı haber! Depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti