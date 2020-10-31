Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2020 18:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2020 18:33
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'nda 26 saat sonra mucize:  yaralı olarak kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'in açıklarındaki de enkaz altında kalan  (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki yaşlı vatandaşa "Halim amca, seni kurtaracağız korkma" diye seslenerek moral verdi.


    'in açıklarındaki de enkaz altında kalan (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.



    Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz 'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.




    Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra mucize: Halim Sarı yaralı olarak kurtarıldı