SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları



İYİ Parti, CHP ve FETÖ'cü Altaylı'nın iki kardeşinin yönetimde olduğu Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 9 Aralık 2003'te kuruldu. Yolcu taşımacılığı ve seyahat acentesi olarak kurulan şirket hava, deniz, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı konusunda faaliyet gösteriyor.