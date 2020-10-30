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SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları

FETÖ'cü olmadığını iddia eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri ile ortak çıktı. İmamoğlu'nun koordinatörü Arpacıoğlu da aynı şirkette yer aldı.

Kenan Kıran
30.10.2020 10:34 - Son Güncelleme: 30.10.2020 10:34
SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi siyasi gündemde günlerdir tartışılıyor. Ümit Özdağ'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, TAKVİM, FETÖ-İYİ Parti ortaklığının belgesine ulaştı.

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SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları

Buğra Kavuncu'nun, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri Taha ve Cemal Altaylı'yla ortak olduğu anlaşıldı. Üçlünün, 2003 yılında kurulan Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetiminde bulunduğu da ortaya çıktı.

SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları

İBB'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İstanbul Gönüllüleri'nin kurucusu ve CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu ve eşi Ali Haluk Arpacıoğlu da ortaklar arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları


İYİ Parti, CHP ve FETÖ'cü Altaylı'nın iki kardeşinin yönetimde olduğu Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 9 Aralık 2003'te kuruldu. Yolcu taşımacılığı ve seyahat acentesi olarak kurulan şirket hava, deniz, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı konusunda faaliyet gösteriyor.

SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları

Buğra Kavuncu, Ali Haluk Arpacıoğlu ve Talha Altaylı'nın şirketten ayrıldıkları dikkat çekerken, Enver Altaylı'nın kız kardeşi Süheyla Kılıç'ın halen Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı görülüyor.

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