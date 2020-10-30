SON DAKİKA: İhanetin belgesi ortaya çıktı: İşte İyi Partili Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü ortaklıkları
FETÖ'cü olmadığını iddia eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri ile ortak çıktı. İmamoğlu'nun koordinatörü Arpacıoğlu da aynı şirkette yer aldı.
30.10.2020 10:34
- Son Güncelleme: 30.10.2020 10:34
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi siyasi gündemde günlerdir tartışılıyor. Ümit Özdağ'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, TAKVİM, FETÖ-İYİ Parti ortaklığının belgesine ulaştı.
İYİ Parti, CHP ve FETÖ'cü Altaylı'nın iki kardeşinin yönetimde olduğu Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 9 Aralık 2003'te kuruldu. Yolcu taşımacılığı ve seyahat acentesi olarak kurulan şirket hava, deniz, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı konusunda faaliyet gösteriyor.
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