İzmir Depremi cuma günü öğleden sonra meydana geldi. 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı'ydı. O apartmandan 91 saat sonra mucize haberi gelirken A Haber ekranlarında da duygusal anlar yaşandı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan sağ olarak çıkarıldığı anlarda A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi "Alkışlar, evet şu an burada alkışlar yükseliyor. O bebeğimiz o noktadan çıkarılıyor. Çok şükür, çok şükür. Alkışlar yükseliyor ve o bebeğimiz kurtuldu. 91 saat sonra bu mucize yaşanıyor, çok şükür. Allahım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç mümkün değil. Bunun adı mucize. Biz burada çok bekledik ve sonunda herkesin duası kabul oldu."