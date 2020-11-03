Olay, akıllara plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. 5 kişi gözaltına alındı. Açar'ın intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Acılı baba Ferhat Açar, "Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız" dedi.