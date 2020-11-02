"Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."