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    • 03.11.2020 00:10
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    Milletvekili e yakalandı

    Milletvekili , yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    AA
    AK Parti'de bir korona şoku daha

    Milletvekili Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

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    Test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Birlik, şunları kaydetti:

    "Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."
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    Haberler Güncel AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı