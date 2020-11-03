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    • 03.11.2020 18:34
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    Eski sömürgesi olan Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliği törenle açıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, Sierra Leone'nin Büyükelçiliğinin resmi açılışını yaptı. Eski sömürgesi olan Sierra Leonei 1961'de bağımsız oldu.

    AA
    Türkiye'den sömürgecileri üzen hamle

    Büyükelçilik binasının açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin Ankara'daki büyükelçiliğini açmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

    Halihazırda birçok büyük Türk firmasının Sierra Leone'de dostluk ve kardeşlik duygularıyla yatırım yapmaya istekli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yatırım konusunda bu firmaları teşvik ettiğini kaydetti.

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    Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin de Türkiye'ye ihracatı arttırması gerektiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi çok sembolik ve gerçek potansiyeli yansıtmamakta. Açılan büyükelçilik bu anlamda hedeflenen noktaya ulaşmamıza yardımcı olacaktır." dedi.

    Bakan Tunis de Sierra Leone'nin Ankara'da ilk kez büyükelçiliğinin açılmasından gurur duyduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret etti.

    TÜRKİYE AFRİKA'DA YÜKSELEN GÜÇ

    Türkiye'nin Afrika kıtasında yükselen gücünün memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Tunis, Türkiye'nin bölge ülkeleri ile karşılıklı saygı ilişkisine dayanan siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmekte olduğunu kaydetti.

    ENERJİ YATIRIMLARI

    Tunis, Türk firmalarının Sierra Leone'de tarım, enerji ve inşaat sektörlerinde ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, "Örneğin başkentimiz Freetown'ın enerji ihtiyacının yarısı bir Türk enerji şirketi tarafından sağlanıyor. Bir başka Türk firması ise ülkemizdeki uluslararası havaalanının genişletilmesi projesini yürütüyor.'' diye konuştu.
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    Haberler Güncel Eski İngiliz sömürgesi olan Sierra Leone Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği törenle açıldı