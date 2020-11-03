Büyükelçilik binasının açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin Ankara'daki büyükelçiliğini açmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Halihazırda birçok büyük Türk firmasının Sierra Leone'de dostluk ve kardeşlik duygularıyla yatırım yapmaya istekli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yatırım konusunda bu firmaları teşvik ettiğini kaydetti.