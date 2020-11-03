Kaymakamlıklar, belediyeler ile esnaf ve hayırsever vatandaşların katkısıyla Ankara Valiliği koordinasyonunda hazırlanan malzemelerin yüklendiği 9 tır, Varlık Mahallesi'ndeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Battaniye ve yaşam malzemesi taşıyan tırlar, dua ve alkışlarla uğurlandı.





Konuya ilişkin Ankara Vaililiğinden yapılan açıklamada, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2 tırdan oluşan ilk konvoyun dün, 9 tırın ise bugün yola çıktığı belirtilerek, yardımların süreceği ifade edildi.



