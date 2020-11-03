Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2020 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 16:44
    ABONE OL

    'dan 'deki zedelere 11 tır yardım malzemesi

    haberine göre Valiliği koordinasyonunda toplanan 11 tır yardım malzemesi, 'de meydana gelen den etkilenen vatandaşlara gönderildi.

    Türkiye tek yürek oldu! 11 TIR bölgede

    Kaymakamlıklar, belediyeler ile esnaf ve hayırsever vatandaşların katkısıyla Valiliği koordinasyonunda hazırlanan malzemelerin yüklendiği 9 tır, Varlık Mahallesi'ndeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

    Battaniye ve yaşam malzemesi taşıyan tırlar, dua ve alkışlarla uğurlandı.

    Konuya ilişkin Ankara Vaililiğinden yapılan açıklamada, li vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2 tırdan oluşan ilk konvoyun dün, 9 tırın ise bugün yola çıktığı belirtilerek, yardımların süreceği ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara'dan İzmir'deki depremzedelere 11 tır yardım malzemesi