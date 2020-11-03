İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6'lık depremde çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları için "çürük raporu" verildiği ortaya çıktı. Raporda her iki binanın da beton kalitesinin düşük olduğu, dayanıksız ve büyük risk tespitleri olduğunun altı çizildi. Vatandaşlar çürük raporlarına rağmen binaların neden mühürlenmediğiyle ilgili olarak belediyeye tepki gösterdi.