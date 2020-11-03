03.14 Demokrat aday Biden seçimde Vermont eyaletini kazandı. Vermont'ta yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

03.02 ABD'nin Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

02.54 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

02.53 Indiana - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

02.41 Sandık çıkış anketlerine göre Florida'da Donald Trump önde gidiyor.

02.23 ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Kentucky ve Indıana eyaletlerinde önde olduğunu duyurdu

02.11 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.

02.09 ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.

01.44 Washington'dan canlı yayına bağlanan Razi Canikligil "Biraz evvel tutuklanma olayı oldu. Polisler birkaç göstericiyi tutukladılar. Burası yavaş yavaş hareketleniyor. Polis müdahalesi başladı. Grup halinde 50 polis geldi 2 göstericiyi kelepçelediler."

01.13 ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.

01.05 CNN TÜRK canlı yayınına ABD'den bağlanan Hakan Çelik seçimle ilgili olarak "İlk kez böyle bir gerilim var. İstisnasız bütün dükkanların suntalarla kapatılmış olması, bu toplumsal kutuplaşmanın seçimler sonrasında acaba iç çatışmaya mı dönüşürden, seçimde hile ve manipülasyon gibi şeylerin konuşulası dünyanın en önemli demokrasilerden biri değil de Ortadoğuda dünyanın herhangi bir yerindeki gibi. ABD'nin tarihiyle örtüşmeyen manzaralar var" dedi.

00.31 ABD Başkanı Trump'la girdiği polemiklerle de adından çokça söz ettiren Pelosi, seçim süreciyle ilgili "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız" diye konuştu.

23.36 Demokrat aday Biden'dan açıklama "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" diyen Biden "Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ü kadın" ifadesinin ardından Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.

22.50 ABD'de seçim günü: - Trump Washington'da, Biden Pennsylvania ve Delaware'de. - Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor. - Biden seçimden zaferle çıkması durumunda konuşmasını Delaware'de yapacak.

22.47 Mektup ile oy kullanmada hile var mı?

Razi Canikligil "Hayır hiç olmadı, mektupla oy kullanma sistem ABD'de yıllardır var. Şimdiye kadar en ufak bir şaibe olmadı. Bu sistem yıllardır uygulanıyor."

Ali Çınar: "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz."

22:20 : Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, Detroit Havalimanında gazetecilerle konuştu. Harris, "Amerikan halkına güvenin. Kime oy verirsek verelim demokrasinin onurunu koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

22.07 Michigan eyaletindeki Flint kentinde seçmenlere oy vermemeleri konusunda telefondan 'sahte çağrılar' yapıldığı belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığı duyuruldu.

21.47 TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: Zafer ya da yenilgi konuşması hazırlamadım. Mükemmel bir gece olacak, tabii siyaset bu ne olacağı belli olmaz. Seçim sonuçlarını erken öğrenme hakkımız var. Sonuçlar geciktirilemez.

21.28 ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

21.25 ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı! ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

21.00 ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme süreci devam ederken Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler alındı.

ABD EYALETLERİNDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek.

Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina – TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.



ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.