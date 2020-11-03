ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların 4 Kasım sabahında belli olması bekleniyor.

ABD seçim sonucu canlı izle

08.09 ABD medyası, önemli eyaletler arasında sayılan 18 delegeli Ohio'da Trump'ın kazandığını duyurdu.

08.00 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.

07.04 55 delegeli California, 7 delegeli Oregon ve 12 delegeli Washington'ı Demokratların adayı Joe Biden kazandı.

06.56 ABD medyası, 5 delegeli Nebraska eyaletini Trump'ın kazandığını duyurdu.

06.45 Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 108, Demokrat aday Joe Biden 131 delegeye ulaştı.

06.44 ABD medyası, Trump'ın 10 delegeli Missouri ve 6 delegeli Utah'ı kazandığını duyurdu.

06.34 4 delegeli New Hampshire'de kazanan Demokratların adayı Joe Biden oldu.

06.25 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 98, Demokrat aday Joe Biden 131 delegeye ulaştı.

06.04 ABD medyası, Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu. Ohio'da şu ana kadar oyların yüzde 60'ı sayıldı.

05.57 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

05.40 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska'da 5, Louisiana'da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

05.23 Fox News, mevcut duruma göre Demokratların Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü elinde tutacağını ve çoğunluğunu en az beş sandalye artıracağını açıkladı.

05.22 ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

05.03 New York'ta kazanan Joe Biden oldu.

05.01 AP son duruma göre Demokrat Joe Biden'ın 119, Cumhuriyetçi Trump'ın ise 92 delege kazanacağını öngörüyor.

04.37 AP haber ajansı, erken sonuçlara göre Arkansas eyaletini Donald Trump'ın almasını beklediğini açıkladı.

04.28 Son sonuçlarla birlikte Donald Trump Florida, Oklahoma, Alabama, Mississippi, Güney Carolina Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia'yı alırken Demokrat aday Joe Biden Vermont, Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Massachusetts ve Connecticut'ı kazanıyor.

04.23 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

04.21 Trump, kritik eyaletler arasında yer alan Florida'yı aldı.

04.17 ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

04.16 Delege sayıları - Fox News'e göre anlık olarak Biden 91, Trump 56 delegede.

03.53 ABD Başkanı Trump'ın Güney Carolina'da yüzde 72,6 oy oranı ile bu eyaleti kazandı. Bu eyalette Biden'ın oy oranı yüzde 25,8'te kaldı.

03.50 Florida - ABD'de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası'nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı. Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında kıyasıya mücadele sürüyor.

ABD'de başkanlık seçimi tüm hızıyla sürüyor. Tarihi seçimde en çok dikkat çeken eyaletlerden biri Florida oldu. Son açıklanan verilere göre Florida'da oyların yüzde 79'u sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 4 milyon 615 binin üzerinde oy alarak yüzde 49,9, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 milyon 542 binden fazla oy alarak yüzde 49,1 oy aldı. Eyalette oy sayımı devam ediyor.

03.45 ABD seçimlerinde şimdiye kadar netleşen sonuçlara göre Trump, Kentucky ve West Virginia'yı kazanarak 13 delege elde ederken, Joe Biden ise Vermont ve Virginia'da kazanan isim olarak 16 delegeye ulaştı.

03.41 ABD'de Ohio ve Kuzey Karolina'da oy verme işlemi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 2016 yılında yapılan seçimde Kuzey Karolina ve Ohio eyaletlerini Trump kazanmıştı. Trump seçimi Ohio'da yüzde 51,3, Kuzey Karolina'da ise yüzde 49,8 oy oranıyla Hillary Clinton'ın önünde bitirmişti.

03.39 Demokrat aday Biden, Virginia eyaletini kazandı.

03.37 Cumhuriyetçi Donald Trump, oyların sayılmasının ardından Batı Virginia eyaletini kazandı.

03.27 Oyların yüzde 43'ünün sayıldığı Florida'da Biden öne geçti.

03.14 Demokrat aday Biden seçimde Vermont eyaletini kazandı. Vermont'ta yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

03.02 ABD'nin Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

02.54 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

02.53 Indiana - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

02.41 Sandık çıkış anketlerine göre Florida'da Donald Trump önde gidiyor.

02.23 ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Kentucky ve Indıana eyaletlerinde önde olduğunu duyurdu

02.11 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.

02.09 ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.

01.44 Washington'dan canlı yayına bağlanan Razi Canikligil "Biraz evvel tutuklanma olayı oldu. Polisler birkaç göstericiyi tutukladılar. Burası yavaş yavaş hareketleniyor. Polis müdahalesi başladı. Grup halinde 50 polis geldi 2 göstericiyi kelepçelediler."

01.13 ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.

01.05 CNN TÜRK canlı yayınına ABD'den bağlanan Hakan Çelik seçimle ilgili olarak "İlk kez böyle bir gerilim var. İstisnasız bütün dükkanların suntalarla kapatılmış olması, bu toplumsal kutuplaşmanın seçimler sonrasında acaba iç çatışmaya mı dönüşürden, seçimde hile ve manipülasyon gibi şeylerin konuşulası dünyanın en önemli demokrasilerden biri değil de Ortadoğuda dünyanın herhangi bir yerindeki gibi. ABD'nin tarihiyle örtüşmeyen manzaralar var" dedi.

00.31 ABD Başkanı Trump'la girdiği polemiklerle de adından çokça söz ettiren Pelosi, seçim süreciyle ilgili "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız" diye konuştu.

23.36 Demokrat aday Biden'dan açıklama "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" diyen Biden "Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ü kadın" ifadesinin ardından Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.

22.50 ABD'de seçim günü: - Trump Washington'da, Biden Pennsylvania ve Delaware'de. - Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor. - Biden seçimden zaferle çıkması durumunda konuşmasını Delaware'de yapacak.

22.47 Mektup ile oy kullanmada hile var mı?

Razi Canikligil "Hayır hiç olmadı, mektupla oy kullanma sistem ABD'de yıllardır var. Şimdiye kadar en ufak bir şaibe olmadı. Bu sistem yıllardır uygulanıyor."

Ali Çınar: "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz."

22:20 : Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, Detroit Havalimanında gazetecilerle konuştu. Harris, "Amerikan halkına güvenin. Kime oy verirsek verelim demokrasinin onurunu koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

22.07 Michigan eyaletindeki Flint kentinde seçmenlere oy vermemeleri konusunda telefondan 'sahte çağrılar' yapıldığı belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığı duyuruldu.

21.47 TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: Zafer ya da yenilgi konuşması hazırlamadım. Mükemmel bir gece olacak, tabii siyaset bu ne olacağı belli olmaz. Seçim sonuçlarını erken öğrenme hakkımız var. Sonuçlar geciktirilemez.

21.28 ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

21.25 ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı! ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

21.00 ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme süreci devam ederken Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler alındı.

ABD EYALETLERİNDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek.

Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina – TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

ABD SEÇİMLERİ KİM ÖNDE?

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.

Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.