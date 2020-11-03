3 Kasım ABD başkanlık seçimi son durum oy oranı nedir? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya genelinde merakla beklenen ABD seçim sonuçlarının belli olmasına sayılı saatler kaldı. 3 Kasım ABD seçimleri kim önde sorusuna yanıt aranıyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden karşı karşıya gelecek. Peki, ABD seçimleri kim önde? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor. ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların 4 Kasım sabahında belli olması bekleniyor.
ABD seçim sonucu canlı izle
08.09 ABD medyası, önemli eyaletler arasında sayılan 18 delegeli Ohio'da Trump'ın kazandığını duyurdu.
08.00 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.
07.04 55 delegeli California, 7 delegeli Oregon ve 12 delegeli Washington'ı Demokratların adayı Joe Biden kazandı.
06.56 ABD medyası, 5 delegeli Nebraska eyaletini Trump'ın kazandığını duyurdu.
06.45 Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 108, Demokrat aday Joe Biden 131 delegeye ulaştı.
06.44 ABD medyası, Trump'ın 10 delegeli Missouri ve 6 delegeli Utah'ı kazandığını duyurdu.
06.34 4 delegeli New Hampshire'de kazanan Demokratların adayı Joe Biden oldu.
06.25 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 98, Demokrat aday Joe Biden 131 delegeye ulaştı.
06.04 ABD medyası, Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu. Ohio'da şu ana kadar oyların yüzde 60'ı sayıldı.
05.57 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
05.40 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska'da 5, Louisiana'da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.
05.23 Fox News, mevcut duruma göre Demokratların Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü elinde tutacağını ve çoğunluğunu en az beş sandalye artıracağını açıkladı.
05.22 ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.
05.03 New York'ta kazanan Joe Biden oldu.
05.01 AP son duruma göre Demokrat Joe Biden'ın 119, Cumhuriyetçi Trump'ın ise 92 delege kazanacağını öngörüyor.
04.37 AP haber ajansı, erken sonuçlara göre Arkansas eyaletini Donald Trump'ın almasını beklediğini açıkladı.
04.28 Son sonuçlarla birlikte Donald Trump Florida, Oklahoma, Alabama, Mississippi, Güney Carolina Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia'yı alırken Demokrat aday Joe Biden Vermont, Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Massachusetts ve Connecticut'ı kazanıyor.
04.23 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.
04.21 Trump, kritik eyaletler arasında yer alan Florida'yı aldı.
04.17 ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.
04.16 Delege sayıları - Fox News'e göre anlık olarak Biden 91, Trump 56 delegede.
03.53 ABD Başkanı Trump'ın Güney Carolina'da yüzde 72,6 oy oranı ile bu eyaleti kazandı. Bu eyalette Biden'ın oy oranı yüzde 25,8'te kaldı.
03.50 Florida - ABD'de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası'nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı. Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında kıyasıya mücadele sürüyor.
ABD'de başkanlık seçimi tüm hızıyla sürüyor. Tarihi seçimde en çok dikkat çeken eyaletlerden biri Florida oldu. Son açıklanan verilere göre Florida'da oyların yüzde 79'u sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 4 milyon 615 binin üzerinde oy alarak yüzde 49,9, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 milyon 542 binden fazla oy alarak yüzde 49,1 oy aldı. Eyalette oy sayımı devam ediyor.
03.45 ABD seçimlerinde şimdiye kadar netleşen sonuçlara göre Trump, Kentucky ve West Virginia'yı kazanarak 13 delege elde ederken, Joe Biden ise Vermont ve Virginia'da kazanan isim olarak 16 delegeye ulaştı.
03.41 ABD'de Ohio ve Kuzey Karolina'da oy verme işlemi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 2016 yılında yapılan seçimde Kuzey Karolina ve Ohio eyaletlerini Trump kazanmıştı. Trump seçimi Ohio'da yüzde 51,3, Kuzey Karolina'da ise yüzde 49,8 oy oranıyla Hillary Clinton'ın önünde bitirmişti.
03.39 Demokrat aday Biden, Virginia eyaletini kazandı.
03.37 Cumhuriyetçi Donald Trump, oyların sayılmasının ardından Batı Virginia eyaletini kazandı.
03.27 Oyların yüzde 43'ünün sayıldığı Florida'da Biden öne geçti.
03.14 Demokrat aday Biden seçimde Vermont eyaletini kazandı. Vermont'ta yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.
03.02 ABD'nin Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.
02.54 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.
02.53 Indiana - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.
02.41 Sandık çıkış anketlerine göre Florida'da Donald Trump önde gidiyor.
02.23 ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Kentucky ve Indıana eyaletlerinde önde olduğunu duyurdu
02.11 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.
02.09 ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.
01.44 Washington'dan canlı yayına bağlanan Razi Canikligil "Biraz evvel tutuklanma olayı oldu. Polisler birkaç göstericiyi tutukladılar. Burası yavaş yavaş hareketleniyor. Polis müdahalesi başladı. Grup halinde 50 polis geldi 2 göstericiyi kelepçelediler."
01.13 ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.
01.05 CNN TÜRK canlı yayınına ABD'den bağlanan Hakan Çelik seçimle ilgili olarak "İlk kez böyle bir gerilim var. İstisnasız bütün dükkanların suntalarla kapatılmış olması, bu toplumsal kutuplaşmanın seçimler sonrasında acaba iç çatışmaya mı dönüşürden, seçimde hile ve manipülasyon gibi şeylerin konuşulası dünyanın en önemli demokrasilerden biri değil de Ortadoğuda dünyanın herhangi bir yerindeki gibi. ABD'nin tarihiyle örtüşmeyen manzaralar var" dedi.
00.31 ABD Başkanı Trump'la girdiği polemiklerle de adından çokça söz ettiren Pelosi, seçim süreciyle ilgili "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız" diye konuştu.
23.36 Demokrat aday Biden'dan açıklama "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" diyen Biden "Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ü kadın" ifadesinin ardından Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.
22.50 ABD'de seçim günü: - Trump Washington'da, Biden Pennsylvania ve Delaware'de. - Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor. - Biden seçimden zaferle çıkması durumunda konuşmasını Delaware'de yapacak.
22.47 Mektup ile oy kullanmada hile var mı?
Razi Canikligil "Hayır hiç olmadı, mektupla oy kullanma sistem ABD'de yıllardır var. Şimdiye kadar en ufak bir şaibe olmadı. Bu sistem yıllardır uygulanıyor."
Ali Çınar: "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz."
22:20 : Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, Detroit Havalimanında gazetecilerle konuştu. Harris, "Amerikan halkına güvenin. Kime oy verirsek verelim demokrasinin onurunu koruyacağımıza inanıyorum" dedi.
22.07 Michigan eyaletindeki Flint kentinde seçmenlere oy vermemeleri konusunda telefondan 'sahte çağrılar' yapıldığı belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığı duyuruldu.
21.47 TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: Zafer ya da yenilgi konuşması hazırlamadım. Mükemmel bir gece olacak, tabii siyaset bu ne olacağı belli olmaz. Seçim sonuçlarını erken öğrenme hakkımız var. Sonuçlar geciktirilemez.
21.28 ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.
21.25 ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı! ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.
21.00 ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme süreci devam ederken Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler alındı.
ABD EYALETLERİNDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek.
Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:
Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00
Ohio, Kuzey Karolina – TSİ 03.30
Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00
Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00
Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00
Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00
Alaska, Hawaii- TSİ 08.00
ABD SEÇİMLERİ KİM ÖNDE?
Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.
ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.
Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.
DELEGE SAYISI ÖNEM ARZ EDİYOR
3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.
ABD SEÇİM ANKETLERİ KİM ÖNDE?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.
Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.
SALINCAK EYALETLERDE SON DURUM
Her ne kadar ulusal anketlerde Biden arayı açmış görülse de ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "swing (salıncak)" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.
Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde oyların belirleyici en önemli iki eyaleti olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.
Demokrat aday Biden, Pennsylvania'da 13 Ekim'de 7 puan öndeyken şu anda da Trump'a karşı 4,3 puan avantajını sürdürüyor.
Florida'da ise 13 Ekim'de Biden 3,7 puan öndeyken Trump, son dönemde ivme kazanarak farkı 1,4 puan seviyesine indirmeyi başardı.
Diğer salıncak eyaletler arasındaki Wisconsin'de 13 Ekim'de temmuzda 5,5 puan önde olan Biden şu anda 6,4 puan önde görünürken Michigan'da 17 Ekim'de 6,7 puan önde olan Demokrat aday, şu anda 6,5 puan önde gidiyor.
Yarışın en başa baş gittiği salıncak eyaletlerin başında ise Florida'dan sonra Kuzey Carolina geliyor. Trump'ın zaman zaman öne geçtiği eyalette 13 Ekim'de 1,4 puan önde olan Biden, şu anda sadece 0,6 puanla öne geçmiş durumda.
Arizona'da da 13 Ekim'de Biden 2,7 puan önde görünürken şu anda adaylar, bu eyalette başa baş konumda.
Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında seçimlerin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletteki anketlere göre, iki rakibin birbirine oldukça yakın oranlar yakaladığı gözleniyor.
ERKEN OY KULLANMA REKORU KIRILDI
ABD'de anketler gibi yakından takip edilen bir diğer seçim başlığını da erken kullanılan oylar teşkil ediyor.
Ülkede birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 80 milyondan fazla kişi oy kullandı.
ABD'de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, şu ana dek 52 milyonu posta yoluyla kullanılan oylar ve 28 milyonu da sandık başında olmak üzere yaklaşık 80 milyon kişi tercihlerini yaptı.
Aynı siteye göre, seçim sürecinin sonunda toplam kullanılan oy sayısının 150 milyonu bulabileceği belirtiliyor.
PİYASALAR "TRUMP KAZANACAK" DİYOR
Ekonomist Belgin Maviş: "Küresel bazdaki belirsizliğe rağmen tüm piyasalarda, Asya'dan Avrupa'ya Amerika borsaları ve tabi ki BIST 100'e varan bir yükselişi beraberinde gördük. Bekliyorlar mıydı? Tabi ki çoğu yatırımcı beklemiyordu. Cuma günkü gelen satışlar, düzeltme hareketleri yatırımcıları korkutmuş ve satışlarını gerçekleştirmişlerdi. Onlar pazartesi günü ise bu sefer yükselen bir piyasayı anlamlandıramadılar. Burada tabi ki seçimlerle ilgili süreç ve adaylara ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından, parayı yönetenler o koltuğa kimin oturacağına karar veriyorsa şu andaki genel görüntü her ne kadar yüzde 10 Trump, Biden'ın gerisindeymiş gibi görünse de; piyasa fiyatlamaları hiç de öyle gözükmüyor."
İŞTE ANKETLERDE SON DURUM
3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.
Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.
SEÇİMLERİN SON GÜNÜ DAHA GELMEDEN REKOR SAYIDA OY KULLANILDI
COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon ABD vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.
Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.
Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.
SADECE BAŞKAN SEÇİLMİYOR
ABD genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor.
Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.
Seçimler 3 Kasım'da bitiyor ancak sonuçların açıklanması çok zor. ABD genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor.