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    • 03.11.2020 08:34
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    'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

    merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

    AA
    FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon!

    Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti.

    Çalışmaların genişletilmesiyle, 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, , , ve 'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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