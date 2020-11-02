Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2020 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 19:09
    ABONE OL

    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika... 2 Kasım hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Bakan Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU