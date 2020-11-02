Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğini, 1 milyon kişinin göçmen durumuna düştüğünü hatırlatan Yıldırım, "Tüm bunlar olduktan sonra bugün avaz avaz bağıranlar hiçbir tepki vermedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgale son verilmesini öngören 4 karar aldı. Rusya, ABD ve Fransa Minsk Grubu kurdu. Minsk Grubu miskin miskin oturdu. Onların adını 'Miskinler Grubu' diye değiştirmek daha uygun olur." dedi.

Yıldırım, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başarılı bir operasyon yürüttüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: