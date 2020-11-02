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    • 02.11.2020 14:10
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    SON DAKİKA: ve arasında kritik temas

    Son dakika haberine göre, ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, yarın akşam saatlerinde gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

    Tatar ve Anastasiadis arasında kritik temas
    ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, yarın akşam saatlerinde gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

    KKTC'de Cumhurbaşkanlığı görevini devrelan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile ilk teması gerçekleştiriyor. Tatar ve Anastasiadis, yarın akşam bir toplantıda bir araya gelecek.



    SAAT 19.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgâhında saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Yarın akşamki toplantı, liderler arasındaki ilk görüşme olacak.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Anastasiadis arasında kritik temas