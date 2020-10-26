Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve ilgililerle askeri manga tarafından karşılandı.

Temaslarına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Tatar, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Mozoleye çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Tatar, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzaladı.





Tatar, özel deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, Siz, mazlum milletlere örnek olan büyük bir kurtuluş mücadelesinin dahi komutanı Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran önderimizsiniz. Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye'nin büyük desteği ile kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, sizin ilkelerinizin ışığında kendi Devleti'ni kurmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bugün huzurunuza gelme onurunu yaşıyorsam bunun verilmiş olan şanlı bir milli mücadelenin, fedakarlıkların ve çekilen acıların sayesinde olduğunun bilinci içerisindeyim.

İçtiğim antta da ifade ettiğim üzere ilkelerinizden ayrılmadan görevimin başında ve halkımın hizmetinde olacağım.





Kıbrıs Türk Halkı'nın egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmeyi, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı başlıca görev sayıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, özgürlük yolundan asla sapmama azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk Halkı adına size halkım ve şahsım adına en derin saygılarımı sunuyorum."

Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Resmi Karşılama Töreni'yle karşılanması öngörülüyor. İkilinin baş başa görüşmelerin ardından basın açıklaması gerçekleştirmesi bekleniyor.

