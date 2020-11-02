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    • 02.11.2020 14:24
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    İzmir iyle ilgili ön değerlendirme raporunu açıkladı! Tam 1230 kez...

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (), İzmir Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki e ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

    AFAD açıkladı! Tam 1230 kez...

    Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi. Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." denildi.

    30 Ekim'de saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü 'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı. Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel AFAD İzmir depremiyle ilgili ön değerlendirme raporunu açıkladı! Tam 1230 kez...