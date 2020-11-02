Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav şekli belli oldu AUZEF-Anadolu-ATA AÖF

AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri resmi olarak açıklandı ve adaylar hemen detayları sorgulamaya başladı. Corona virüs ile tüm dünya gibi ülkemiz de mücadele ederken pek çok alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de değişiklikler yapıldı. Peki AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA-AÖF 2020 yılı sınav tarihleri nedir? AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA-AÖF 2020 yılı sınav şekilleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar…