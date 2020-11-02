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    • 02.11.2020 14:05
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    (AUZEF-Anadolu-ATA AÖF)

    ve öğrenciler merakla araştırmalara başladı. AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA-AÖF 2020 yılı sınav tarihleri açıklanır açıklanmaz gündem konusu oldu. Adaylar sınavların ne zaman yapılacağının yanı sıra sınav şeklini de merak etmeye başladı. İşte 2020 AUZEF-Anadolu- ve sınavların nasıl yapılacağının bilgisi…

    takvim.com.tr
    Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav şekli belli oldu AUZEF-Anadolu-ATA AÖF

    AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri resmi olarak açıklandı ve adaylar hemen detayları sorgulamaya başladı. Corona virüs ile tüm dünya gibi ülkemiz de mücadele ederken pek çok alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de değişiklikler yapıldı. Peki AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA-AÖF 2020 yılı sınav tarihleri nedir? AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA-AÖF 2020 yılı sınav şekilleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

    2020 YILI AUZEF SINAV TARİHLERİ

    İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruda vize sınavlarının online olarak yapılacağına yer verildi. Sınav duyurusu şu şekilde: "

    "Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00'da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

    Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
    Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır."

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ 2020

    Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları da online olarak yapılacak. Vize sınavları için yayımlanan duyuruda "Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır." dedi. Sınavlar 12 Aralık günü başlayacak.

    ATA-AÖF SINAV TARİHLERİ

    Atatürk Üniversitesi arafından yayımlanan duyuruda AÖF sınavları ile ilgili olarak "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.
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