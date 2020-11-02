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    • 02.11.2020 17:40
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    Son dakika: 'deki ile ilgili çok sayıda gözaltı!

    Son dakika haber... 'deki de yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

    Sabah
    İzmir'deki deprem ile ilgili çok sayıda gözaltı!
    Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı in ardından başlatılan soruşturmada 7 binanın müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında gözaltı kararı verildi. Eni

    Karar doğrultusunda; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D, müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

    Ayrıca iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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