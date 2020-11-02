İzmir'deki depremde Barış Sitesi'ndeki binanın çökme anına son dakika olarak ulaşıldı. Bir anda ilk katın üzerine büyük bir gürültü ile çöken bina adeta yürekleri ağza getirdi.



İzmir'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 91 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.



Depremde Barış Sitesi'ndeki binanın çökme anı böyle görüntülendi.