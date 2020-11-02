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    • 02.11.2020 17:22
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    DAKİKA: İşte Sitesi'nin çökme anı! Korkunç anlar böyle kaydedildi...

    dakika haberi... 'de meydana gelen le ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. işte böyle kameralara yansıdı.

    'deki de Sitesi'ndeki binanın çökme anına dakika olarak ulaşıldı. Bir anda ilk katın üzerine büyük bir gürültü ile çöken bina adeta yürekleri ağza getirdi.

    İzmir'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 91 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

    Depremde Barış Sitesi'ndeki binanın çökme anı böyle görüntülendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İşte Barış Sitesi'nin çökme anı! Korkunç anlar böyle kaydedildi...