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    • 02.11.2020 12:35
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    nde en acı an! Babaannesinin ölümünü kaydetti

    İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 'ta oluşan tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği anlar yürekleri dağladı. O esnada video çeken Fatma Erçetin'in torunu Yaşar Erçetin, babaannesini suda görünce feryat içinde kaldı.

    İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

    Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Erçetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.



    Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.
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    Haberler Güncel İzmir depreminde en acı an! Babaannesinin ölümünü kaydetti