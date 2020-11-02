SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı depremin ardından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.