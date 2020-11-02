SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı depremin ardından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye görüntülendi.
FATMA ERÇETİN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Erçetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü.
Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.