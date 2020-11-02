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    • 02.11.2020 21:57
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    Emine Erdoğan, i enkazı altında kalan vatandaşlar için yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, inin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.

    AA
    Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."

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