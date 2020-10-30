SON DAKİKA İZMİR DEPREM: İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.