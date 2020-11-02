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    • 02.11.2020 12:26
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    Çok acı olay! 'de ye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

    'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sonrasında Seferihisar ilçesi 'nde oluş de hayatını kaybeden 'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

    İHA

    Seferihisar ilçesi 'nde oluş de hayatını kaybeden 'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetib ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

    Meydana gelen nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

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