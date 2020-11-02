AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD UMKE gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İzmir depreminin ardından AFAD veya UMKE gönüllü başvurularında artış yaşandı. Vatandaşlar da AFAD UMKE gönüllü başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.