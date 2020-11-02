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    • 02.11.2020 18:56
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    Hazine ve Maliye Bakanı , depreminde 65 saat sonra kurtarılan 'Minik Elif' için mesajı yayımladı

    Hazine ve Maliye Bakanı , depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakan Albayrak mesajında, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı , depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminde 65 saat sonra kurtarılan 'Minik Elif' için mesajı yayımladı