Bu uydurma habere yanıt gecikmedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Fitnenin Sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" mesajını verdi.

SÖZCÜ GAZETESİ'NİN SÜRMANŞET HABERİ DE YALAN!



Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sürmanşetinde yer alan, "Bayraklı Belediyesi 208 binası 'çürük' diye bildirmiş ama bakanlık işlem yapmamış" başlıklı haberin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.



Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin; İzmir depreminde yerle bir olan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında hazırladığı raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği ortaya çıktı.



Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespiti bulunmadığı öğrenildi.



Riskli yapı tespiti ilgili belediyesince re'sen yapılabilecek veya yaptırılabilecek olduğu; ancak Bayraklı Belediyesi'nce söz konusu yapılar hakkında re'sen riskli yapı tespiti yetkisi olmasına rağmen bu çerçevede herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI; YIKIM YAŞANAN YAPILAR İNCELEME BAŞLATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, No: 75 (3973 ada, 2 parsel) adresinde ve İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 258 Caddesi, No:17 (3927 ada, 1 parsel) adresinde yer alan yapılar hakkında inceleme başlattı.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLMİŞ HERHANGİ BİR RİSKLİ YAPI TESPİTİ BULUNMUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında; söz konusu yapılar hakkında inceleme yapıldığı, 6306 sayılı kanunda yapılmış ve bakanlığa bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespitinin bulunmadığının tespit edildiği öğrenildi.



"YEREL YÖNETİMLER, RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİNİ MALİKLERİN TASARRUFU BEKLENİLMEDEN DE YAPMALI"