Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP'li Seyit Torun ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile Sözcü Gazetesi’ni yalanladı!

Açıklamada; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasında; mevzuata göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulduğu hatırlatılarak, "Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İzmir'in ve ülkemizin acı bir süreçten geçtiği bu günlerde 2 Kasım 2020 tarihli basın yayın organlarında "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" başlığıyla yer alan ve gerçeği yansıtmayan habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun 7. maddesi f bendine göre; büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine; afet riski olan yapılara dair tebligat yapma, tahliye etme ve yıkma görevi verilmiştir.

Yine İmar Kanunu'nun 39. Maddesi'ne göre risk taşıyan yapılara dair tespitler, tehlikenin ortadan kaldırılmasına dair tebligat ve yıkım işleri, yapıların maliklerine; belediye tarafından yapılacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu hem de İmar Kanunu riskli yapıların tespitini yapan belediyeye aynı zamanda tahliye ve yıkım sorumluluğunu da vermektedir.

Yukarıda bahsedilen kanun hükümleri uyarınca, belediyelerin riskli yapı tespiti yaptıkları binaya ilişkin tüm süreçleri takip etmeleri ve ilgili birimlerince binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir.

Mevzuatımıza göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulmaktadır. Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür.

Bütün Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'deyken ve depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuşken, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek özellikle idarecilerin üzerine düşen en önemli vazifedir.

Ülkemiz ve milletimiz adına sorumluluk taşıyan herkesi, bu hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz."