3 Kasım ABD seçim sonucu son dakika kim kazandı? 3 Kasım ABD seçim sonuçları son durum merak edilmekte. ABD seçimlerinde kim önde, kim kazandı? Donald Trump ve Joe Biden'in yarıştığı 3 Kasım ABD seçimlerinde kimin kazanacağı merak ediliyor. 3 Kasım ABD seçimlerimi kim kazandı detayı haberimizde... ABD'de Başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım Salı günü düzenlenecek. Aynı gün içerisinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı da oy kullanmış olacak. ABD'de de 4 yıl süresince başkanlık yapacak seçim sonuçları Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece resmen açıklanacak. Ancak içerisinde bulunduğumuz korona virüs nedeni ile posta yolu ile de oy kullanılacağı için seçim sonuçlarının ileri bir tarihe kadar sürmesi de söz konusu olabilecek.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son yapılan anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 3 gün kalan kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 4 miting birden tertip ederken Demokrat rakibi Joe Biden ise Michigan'da taraftarları ile bir araya geldi.
ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.
ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.
Anket sonuçları nasıl?
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.
"Kazananı" yine televizyon kanalları mı ilan etti
ABD basını, seçim akşamlarında sonucun netleşmesinde çok büyük bir güce sahip.
Geçmiş seçimlerde ülkenin önde gelen televizyon kanalları, oyların henüz bir kısmı sayılmışken kendi tahminlerine göre "kazananı" açıklıyordu.
Kanallar, sandık çıkış anketi yapan şirketlerle birlikte çalışıyor, geliştirdikleri modellemelerle sonucu tahmin ediyor ve kazananı ilk açıklayan basın kuruluşu olmak için birbirleriyle mücadele ediyordu.
Basın organlarının kaybettiğini açıkladığı adayın da "kazananı" arayıp tebrik edip yarıştan çekilmesi bekleniyordu.
Ancak 2020 seçimlerinde işler biraz daha farklı ilerleyebilir. Zira, seçim akşamı tüm bu değerlendirmeler yapılırken postayla kullanılmış milyonlarca oy pusulası sayılmak için sırasını bekliyor olacak.
Birçok gözlemci, ABD medyasının bu sene çok sabırlı olması ve yapacağı tahminlere de izleyicilerin biraz daha temkinli yaklaşmaları gerektiği uyarısını yapıyor.
Ayrıca, 2000 yılında George W. Bush ile Al Gore arasındaki kaotik seçim gecesinin bir benzerinin yaşanmasından da endişe edenler var.
Bundan 20 yıl önce seçim akşamında, birçok sandık çıkış anketi iki adayın birbirine çok yakın gittiğini gösterse de bazı televizyon kanalları kritik Florida eyaletinde Gore'un kazandığını ilan etti.
Ancak daha sonra bu eyalette Bush öne geçti. Bunun üzerine Gore, önce yenilgiyi kabul etti, daha sonra aslındaki aradaki oy farkının sanılandan çok daha az olduğunu görünce yenilgiyi kabul ettiğine dair açıklamasını geri çekti.
Sonuçların netleşmesi 36 gün sürdü ve iş Yüksek Mahkeme'ye kadar gitti. Seçim dönemi, Gore'un ülke genelinde daha fazla oy almasına karşın Florida'yı kaybetmesi ve Bush'un da yeterli delege sayısına ulaşmasıyla sona erdi.
2020 yılında ise karşımızda koronavirüs salgınından ağır hasar almış, ırkçılık karşıtı eylemler nedeniyle iyice kutuplaşmış ve başkanlık seçiminin kazananını öğrenmek için kuvvetle muhtemel sabretmesi gereken bir Amerika var.
Oyların sayımı neden uzadı?
Bunun nedeni postayla kullanılan oyların sayısındaki büyük artış.
2016 yılındaki seçimlerde, postayla oy kullananların sayısı 33 milyon olmuştu. Bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy pusulası talep eden seçmenlerin sayısı 82 milyona yükseldi.
Bu oyların ne zaman ve nasıl sayılacağına dair her eyaletin kendine ait düzenlemeleri var.
Örneğin, seçim sonucu üzerinde kritik rol oynaması beklenen eyaletlerden Michigan'da 3 milyon kişinin oyunu postayla kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak, bu eyalette postayla kullanılan oyların sayımına seçim günü yerel saatle 07.00'ye kadar başlanamayacak. Bu da, oyların yeniden sayımı yönünde bir karar olmasa bile buradan sonuçların gelmesinin günler sürebileceği anlamına geliyor.
Hem koronavirüs salgını hem de seçim nedeniyle posta dağıtımında ciddi birikmeler ve gecikmeler yaşanıyor.
Dahası, postayla oy kullanılmasının kendisinin aleyhine olacağını öne süren Başkan Trump, ABD Posta Hizmeti'ne ayrılan ek mali kaynağı da geçtiğimiz aylarda engellemişti.
Yapılan araştırmalar, postayla oy kullanma eğiliminin Demokrat Parti seçmeninde daha yüksek olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi Parti seçmeni ise seçim günü sandığa bizzat giderek oy kullanmayı tercih ediyor.