İzmir'de isyan ettiren manzara! Salatalık tarlasına bina dikmişler
İzmir'i vuran 6,6'lık depremde en büyük hasarı Bayraklı ilçesi aldı. İzmir'den yansıyan acı görüntüler Türkiye'yi yasa boğarken, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Bayraklı'da yıkılan 8 katlı Rıza Bey Aparmanı örneği üzerinden dikkat çeken tespitlerde bulundu.
DOĞANLAR APARTMANI
Bayraklı ilçesinde bulunan yedi katlı Doğanlar apartmanında 21 daire bulunuyor. Altında kafe olan bina yola devrilirken apartmandan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı. 22 saat boyunca enkaz altında kalan anne Seher Dereli Perinçek ve dört çocuğu yedi saat süren zorlu bir mücadelenin ardından çıkarıldı.
RIZA BEY APARTMANI
Depremde tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanı ise sekiz katlı. Alt katında üç işyeri bulunan binada 29 daire bulunuyor. Deprem sonrasında, yerle bir olan binadan saatler sonra Buse Hasyılmaz isimli genç kadın 9,5 saat sonra çıkarıldı. Aynı enkazdan 16 yaşındaki İnci Okan, köpeği ile birlikte kurtarıldı.