Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"

Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 1, 2020