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    • 01.11.2020 13:07
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , nedeniyle hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Bakan Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı