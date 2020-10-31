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    • 31.10.2020 13:43
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    İşte inde 16 yaşındaki 'ın enkaz altından kurtarıldığı o an!

    Son dakika haberine göre: 'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, "Orada kimse var mı?" sorusuna bir apartmanda "buradayım" yanıtını verdi. Arama kurtarma ekipleri 16 yaşındaki İnci'yi kurtarmak için çalışmalara başladı. Gelen son dakika haberine göre 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı.

    'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki de Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı 'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

    'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı.

    Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan'ın köpeği, Fıstık'a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan'a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
    İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.

    Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

    Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

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    Haberler Güncel İşte İzmir depreminde 16 yaşındaki İnci Okan'ın enkaz altından kurtarıldığı o an!