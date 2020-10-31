İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı.

Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan'ın köpeği, Fıstık'a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan'a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.

Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.