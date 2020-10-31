SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'de evi yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek!



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz.



Şu gerçekleri gayet iyi biliyoruz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslüman alemini hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.















Bugün bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da vakarla, dirayetle, soğukkanlılıkla yapacak asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

'CEVABIMIZI YENİ BİR EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞIYLA VERİYORUZ'

Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.





'DARBECİLERİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE TEPELEDİK'

Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk.