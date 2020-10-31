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    • 31.10.2020 16:10
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    'te koronavirüs tedbirleri kapsamında ve partileri yasaklandı

    'deki koronavirüs salgınının tekrar artmasıyla birlikte il bazında yeni tedbirler alınıyor. 'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafetarya, otel gibi mekanlarda toplu halde yapılan ve partileri yasaklandı. Bu tarz partiler son yıllarda 'da ünlü olan isimlerin sıkça katılım gösterdiği etkinlikler olarak biliniyor.

    DHA
    O ilimizde doğum günü ve bebek partileri yasaklandı

    İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, koronavirüs vakalarında yurt genelinde yaşanan artış nedeniyle ek tedbirler aldı.

    DOĞUM GÜNÜ VE BEBEK PARTİLERİ ARTIK YASAK
    Bu kapsamda kent genelinde restoran, kafeterya, otel gibi açık ve kapalı alanlarda toplu halde ile partisi yapılmasını yasakladı.
    Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere getirilen kısıtlamaya eklenen yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıp, 'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

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    Haberler Güncel Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında doğum günü ve bebek partileri yasaklandı